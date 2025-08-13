Localizan con vida a dos menores reportados como desaparecidos en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de Cirle Jassary “N”, de 17 años, y Jorge Eduardo “N”, de 16, quienes habían sido reportados como desaparecidos en los municipios de Ahome y Guasave, respectivamente.

Ambos casos habían activado la Alerta Amber en Sinaloa. De acuerdo con los reportes oficiales, la joven fue vista por última vez en un domicilio del fraccionamiento El Real, en Los Mochis, mientras que el adolescente fue visto por última ocasión en la comunidad de La Cofradía, Guasave, el pasado martes 11 de agosto.

La localización de ambos menores fue confirmada por la autoridad ministerial ese mismo día. Aunque no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias en que fueron encontrados, se informó que se encuentran en buen estado de salud y bajo resguardo familiar. Con ello, las alertas fueron oficialmente desactivadas.