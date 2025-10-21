$!Localizan con vida a Itzel Guadalupe, de 15 años, había desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ La menor Itzel Guadalupe Reyes Tirado, de 15 años de edad, fue localizada con vida y ya está con sus familiares, reportaron la tarde de este martes.
Itzel Guadalupe desapareció en la colonia Pueblo Nuevo, el pasado sábado 18 de octubre.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, del Gobierno de Sinaloa, emitió ayer lunes 20 de octubre la Cédula RZS-0417-2025, por la desaparición de Itzel Guadalupe, y solicitó la ayuda de todos para poder localizarla.
En su portal, La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, hasta la 18:30 horas de este martes 21 de octubre mantenía en su portal la búsqueda de Itzel Guadalupe.