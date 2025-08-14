Seguridad
Localizan con vida a Kimberly Yoselin, reportada como desaparecida en Culiacán

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que la adolescente de 16 año fue localizada con vida tras varios días desaparecida. La menor ya está bajo resguardo familiar y se desactivó la Alerta Amber
Noroeste/Redacción
14/08/2025 12:51
CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de Kimberly Yoselin “N”, de 16 años, quien había sido reportada como desaparecida en el municipio de Culiacán el pasado 6 de agosto.

La desaparición de la joven activó una Alerta Amber en Sinaloa, luego de que se le viera por última vez al salir de su domicilio ubicado en la colonia Rotarismo.

Sin revelar mayores detalles sobre las circunstancias en que fue ubicada, la autoridad ministerial informó que la menor ya se encuentra bajo resguardo familiar. Con su localización, la Alerta Amber fue oficialmente desactivada.

