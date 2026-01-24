$!Localizan con vida a ‘La Nicholette’, influencer privada de su libertad en Culiacán

Fue localizada con vida Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, tras permanecer cuatro días desaparecida.
La joven, de 20 años de edad, había sido privada de su libertad el pasado 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musalá, por un grupo de sujetos armados que la interceptaron al bajar de su vehículo Tesla Cybertruck.
Según información oficial, el vehículo en que se la llevaron fue un Toyota Corolla color blanco, con placas sobrepuestas.
Desde ese día, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó una ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba por su desaparición.
Cerca de las 14:00 horas de este 24 de enero, la FGE informó que Nicole fue encontrada con vida, sin detallar las condiciones en que se dio su reaparición.
Durante los días en que permaneció desaparecida, autoridades del Estado y Federación apuntaron a que se había desplegado un operativo especial para dar con su paradero.
Nicole Pardo Molina, “La Nicholette”, es una creadora de contenido en redes sociales, principalmente en la plataforma Tik Tok, en donde sube videos sobre su estilo de vida, así como material donde muestra su automóvil Cybertruck morado.