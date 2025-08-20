Localizan con vida a Luz Iveth, reportada como desaparecida en Culiacán

CULIACÁN. _ Luz Iveth “N”, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 17 de agosto en esta ciudad, fue localizada con vida, confirmó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La ficha de búsqueda fue activada el 19 de agosto, luego de que se reportara haber sido vista por última vez el pasado 17 de agosto en la colonia Vicente Lombardo Toledano por sus familiares presentaran una denuncia formal por su desaparición. Este miércoles, las autoridades informaron que la joven fue localizada y se encuentra fuera de peligro.

Con su localización, la alerta fue desactivada. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado detalles sobre el lugar o las circunstancias en que fue encontrada, pero confirmó que la joven está bajo resguardo familiar y en condiciones seguras.