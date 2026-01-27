Localizan con vida a Marlén, reportada como desaparecida tras acudir a fiesta en Ahome

AHOME. _ Tras casi 72 horas sin conocerse su paradero, la noche de este lunes 26 de enero se confirmó la localización con vida de Marlén, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida luego de acudir a una fiesta infantil.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales por sus propios familiares, quienes durante el fin de semana encabezaron una intensa campaña de difusión para su búsqueda y posteriormente informaron que la joven ya se encontraba de regreso en su domicilio.

De acuerdo con datos preliminares, Marlén se encuentra sana y salva, reunida con sus seres queridos, quienes agradecieron la solidaridad de la sociedad ahomense y el apoyo de los medios de comunicación que replicaron su fotografía y ficha de búsqueda.

La joven perdió contacto con su familia desde el pasado viernes 23 de enero. El último reporte indicaba que había salido de una piñata y avisó que se dirigía a su domicilio en la colonia Álamos 2; sin embargo, nunca llegó, lo que derivó en la presentación de una denuncia ante la Vicefiscalía Regional Zona Norte y la activación de los protocolos de búsqueda por parte de autoridades y colectivos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las circunstancias de su desaparición ni los motivos por los que permaneció incomunicada durante tres días. La familia únicamente informó que se encuentra en buen estado de salud, por lo que se dieron por concluidos los protocolos de búsqueda y se desactivaron las alertas emitidas por los organismos de apoyo y la autoridad investigadora.