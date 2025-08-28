Seguridad
Localizan con vida a Marlene Joselyn y Guadalupe, reportadas desaparecidas en Sinaloa

Confirman autoridades la localización de las dos jóvenes, una de Culiacán y otra de Ahome, por las cuales se había activado el Protocolo Alba
Noroeste/Redacción
28/08/2025 18:52
CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que fueron localizadas con vida dos mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas en hechos distintos en Ahome y Culiacán.

Se trata de Marlene Joselyn Contreras Barraza, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida el 23 de agosto en Los Mochis; y de Guadalupe Quiñonez González, de 30 años, desaparecida desde el 25 de agosto en la colonia Jardines de Santa Fe, en Culiacán.

Ambos casos fueron activados mediante el Protocolo Alba y, tras labores de búsqueda, las autoridades confirmaron que las jóvenes fueron ubicadas y se encuentran a salvo.

