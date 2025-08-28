Localizan con vida a Marlene Joselyn y Guadalupe, reportadas desaparecidas en Sinaloa

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que fueron localizadas con vida dos mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas en hechos distintos en Ahome y Culiacán.

Se trata de Marlene Joselyn Contreras Barraza, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida el 23 de agosto en Los Mochis; y de Guadalupe Quiñonez González, de 30 años, desaparecida desde el 25 de agosto en la colonia Jardines de Santa Fe, en Culiacán.

Ambos casos fueron activados mediante el Protocolo Alba y, tras labores de búsqueda, las autoridades confirmaron que las jóvenes fueron ubicadas y se encuentran a salvo.