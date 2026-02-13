$!Localizan con vida a mujer privada de la libertad en Mazatlán

El hallazgo se registró alrededor de las 03:40 horas sobre la avenida Múnich, donde el personal militar encontró a Gabriela Sarahí, de 30 años, quien contaba con reporte de privación de la libertad desde el pasado 10 de febrero.

Una mujer que había sido privada de la libertad hace tres días fue localizada con vida en Mazatlán, en medio de recorridos de vigilancia realizados por elementos del Ejército Mexicano.

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue interceptada días atrás en la colonia Centro, en el sector Marina del puerto, sin que se hayan revelado detalles sobre cómo dieron con su paradero ni en qué condiciones estaba.

En el lugar fue asegurada una motocicleta marca Pulsar, color negro con azul. Tras revisarla, autoridades descartaron que tuviera reporte de robo.

La mujer fue puesta a salvo y el caso quedó en manos de la Unidad Especializada Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, instancia que inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar seguimiento a las investigaciones.