Localizan con vida a Óscar Manuel, desaparecido desde el 7 de agosto en Ahome

AHOME. _ Óscar Manuel, de 38 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 7 de agosto en el municipio de Ahome, fue localizado con vida la madrugada del 19 de agosto, según se dio a conocer a través de redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 3:00 horas cuando Óscar Manuel arribó a su domicilio a bordo de un taxi. Aunque presentaba algunos golpes visibles, se encontraba consciente y logró reencontrarse con sus familiares. Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre dónde estuvo ni lo que ocurrió durante los días en los que se desconocía su paradero.

Tras confirmarse su localización, la Fiscalía General del Estado desactivó las alertas de búsqueda correspondientes y agradeció el apoyo brindado por la ciudadanía y los medios de comunicación en la difusión del caso.