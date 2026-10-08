Localizan con vida a Yazmin Yamileth en Guasave; FGE desactiva Alerta Amber

GUASAVE. _ Luego de días de incertidumbre, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que Yazmin Yamileth, la adolescente de 16 años reportada como desaparecida en este municipio, fue localizada a salvo.

La dependencia estatal notificó la desactivación del protocolo de búsqueda correspondiente a la ficha AASIN/196/2026 y, a través de sus plataformas oficiales, extendió un agradecimiento a la sociedad sinaloense que se sumó a la difusión masiva de la Alerta Amber.

El rastro de la joven se había perdido desde el pasado lunes 5 de octubre, luego de que saliera de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Santa María. Sin embargo, no fue sino hasta el miércoles 7 de octubre cuando se formalizó la denuncia ante las autoridades, lo que detonó el despliegue del operativo de localización.

Durante el periodo de búsqueda, la FGE difundió las características físicas de la menor y la vestimenta que portaba el día de su desaparición una blusa naranja, pantalón azul y tenis naranjas como herramientas clave para que la ciudadanía pudiera identificarla.

Aunque el reporte oficial brinda alivio al confirmar la aparición de Yazmin Yamileth, la Fiscalía se reservó los pormenores del caso. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información complementaria sobre su estado de salud, el lugar preciso donde fue asegurada, ni las circunstancias en las que transcurrieron los días que estuvo ausente de su hogar.