Localizan con vida al síndico de Aguaruto, cinco días después de ser privado de la libertad

CULIACÁN. _ El síndico de Aguaruto, José Ramiro García Oceguera, fue localizado con vida este viernes, cinco días después de haber sido privado de la libertad la noche del pasado domingo 31 de agosto. La noticia fue confirmada por autoridades estatales, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su localización.

De manera preliminar, se informó que el funcionario se encuentra en condición de salud estable, aunque presentaría algunos golpes en el cuerpo. La confirmación también fue realizada por familiares, quienes señalaron que se encuentran a la espera de que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desactive la ficha de búsqueda correspondiente.

García Oceguera habría sido interceptado por civiles armados mientras se encontraba en un negocio de venta de cocos en la sindicatura de Aguaruto. Tras su desaparición, se activaron protocolos de búsqueda a nivel estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre su liberación ni sobre los posibles responsables. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el caso.