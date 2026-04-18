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Localizan con vida Policía Municipal de Navolato desaparecida este miércoles

Hasta el momento no se han detallado las circunstancias en que fue localizada la agente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/04/2026 13:00
18/04/2026 13:00

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de Adriana Camacho Cuadras, agente de la Policía Municipal de Navolato, quien estaba desaparecida desde el miércoles.

La confirmación oficial fue emitida aproximadamente a las 11:30 horas de este 18 de abril, a tres días de su extravío, en la localidad Caimancito en el municipio mencionado.

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No obstante, hasta el momento no se han detallado las circunstancias en que fue localizada la agente.

Tras el hallazgo, fue desactivada la ficha de búsqueda Protocolo Alba que giraron por el hecho.

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