$!Localizan con vida Policía Municipal de Navolato desaparecida este miércoles

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de Adriana Camacho Cuadras, agente de la Policía Municipal de Navolato, quien estaba desaparecida desde el miércoles.

La confirmación oficial fue emitida aproximadamente a las 11:30 horas de este 18 de abril, a tres días de su extravío, en la localidad Caimancito en el municipio mencionado.