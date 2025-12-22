$!Localizan cuerpo con huellas de violencia en la colonia Bonanza, frente a unas oficinas de gobierno de Culiacán

Un hombre fue hallado sin vida y con huellas de violencia la noche de este lunes 22 de diciembre en la colonia Bonanza, en el sector Tres Ríos de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 20:00 horas en el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, frente a unas oficinas de gobierno y a espaldas de la privada Ágata.

La víctima no ha sido identificada, pero he descrito como masculino de complexión medianamente robusta, trae puesto una camisa blanca y un pantalón oscuro.