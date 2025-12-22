$!Localizan cuerpo con huellas de violencia en la colonia Bonanza, frente a unas oficinas de gobierno de Culiacán

Un hombre fue hallado sin vida y con huellas de violencia la noche de este lunes 22 de diciembre en la colonia Bonanza, en el sector Tres Ríos de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 20:00 horas en el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, frente a unas oficinas de gobierno y a espaldas de la privada Ágata.
La víctima no ha sido identificada, pero he descrito como masculino de complexión medianamente robusta, trae puesto una camisa blanca y un pantalón oscuro.
Se alcanza a observar que fue amarrado de las manos y pies, además de que aparentemente presenta heridas provocadas por disparos de arma de fuego.
La zona fue asegurada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes actuaron como primeros respondientes al dar fe del hecho.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.