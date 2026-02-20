Localizan cuerpo de adolescente desaparecido en el río en Sinaloa de Leyva; tenía tres días de búsqueda

SINALOA DE LEYVA. _ Tras 72 horas de una búsqueda exhaustiva, la mañana de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de Manuel Antonio, un joven de 16 años que desapareció tras caer al río Sinaloa, en la comunidad de Maripa.
El adolescente intentó cruzar el caudal junto con otros menores de edad el pasado martes, pero fue arrastrado por la fuerza del agua. El hecho activó un operativo de rastreo por parte de personal de Protección Civil Municipal y Estatal, así como de Bomberos de Sinaloa, Guasave y Salvador Alvarado.
De acuerdo con los datos de los cuerpos de auxilio, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 11:30 horas, a un kilómetro de distancia del punto donde se reportó su desaparición. Los restos del estudiante de preparatoria fueron ubicados entre una zona de mangles.
Tras el hallazgo del menor, se notificó al personal de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes y proceder a la entrega del cuerpo a sus deudos, conforme a los protocolos legales vigentes.