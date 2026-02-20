Localizan cuerpo de adolescente desaparecido en el río en Sinaloa de Leyva; tenía tres días de búsqueda

SINALOA DE LEYVA. _ Tras 72 horas de una búsqueda exhaustiva, la mañana de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de Manuel Antonio, un joven de 16 años que desapareció tras caer al río Sinaloa, en la comunidad de Maripa.

El adolescente intentó cruzar el caudal junto con otros menores de edad el pasado martes, pero fue arrastrado por la fuerza del agua. El hecho activó un operativo de rastreo por parte de personal de Protección Civil Municipal y Estatal, así como de Bomberos de Sinaloa, Guasave y Salvador Alvarado.