$!Localizan cuerpo de hombre de 65 años desaparecido en canal de riego de El Bajío, Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo de un hombre de 65 años de edad, reportado como desaparecido hace poco más de 48 horas en un canal de riego al sur de Mazatlán, fue recuperado este lunes por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático (ESA) y de Protección Civil. En un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, la persona fallecida fue identificada como Víctor “N”. El hallazgo se registró cerca de las 11:30 de la mañana, culminando un operativo de búsqueda que había iniciado el pasado sábado en la comunidad de El Bajío.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del grupo de Salvavidas, detalló que el operativo de búsqueda y rescate se mantuvo activo desde el sábado, con interrupciones nocturnas, y se reanudó en las mañanas del domingo y este lunes. El hombre, dedicado a la pesca, fue encontrado a unos 100 metros del punto donde se le había reportado como extraviado, específicamente al interior de un tubo de desagüe. Para la extracción de la persona fallecida, los rescatistas aplicaron técnicas de salvamento en aguas rápidas, haciendo uso de cuerdas para asegurar y poner el cuerpo en tierra firme.