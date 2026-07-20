$!Localizan cuerpo de hombre desaparecido en el Río Presidio tras 12 horas de búsqueda en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de Juan Manuel, vecino de la comunidad de Barrón, fue localizado la mañana de este lunes por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, luego de permanecer desaparecido durante aproximadamente 12 horas tras hundirse en las aguas del Río Presidio.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 07:30 horas en la zona conocida como la trampa de Barrón, cerca de la desembocadura del Río Presidio.
De acuerdo con la información recabada, Juan Manuel desapareció la tarde del domingo mientras se encontraba en el río junto con dos familiares. Testigos relataron que el hombre se sumergió en el agua y ya no volvió a salir a la superficie.
Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático acudieron al sitio desde la noche del domingo; sin embargo, las condiciones de oscuridad impidieron realizar las maniobras de búsqueda, por lo que el operativo fue reanudado la mañana de este lunes.
Los rescatistas desplegaron un operativo con kayaks y el apoyo de un dron para recorrer el área donde ocurrió el incidente. Aproximadamente una hora después de iniciar la búsqueda, localizaron el cuerpo, el cual fue remolcado hasta la orilla.
Posteriormente, la zona quedó bajo resguardo mientras personal de la Fiscalía General del Estado y peritos realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e integrar la carpeta de investigación.