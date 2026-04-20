Localizan cuerpo de hombre envuelto en cobertor al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre sin vida, envuelto en un cobertor, fue hallado la mañana de este lunes 20 de abril frente a un taller mecánico en las inmediaciones del campo El Diez, al sur de la capital sinaloense.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 3:30 horas en un establecimiento ubicado a escasos metros del retorno de la carretera Culiacán-Eldorado.

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, elementos de seguridad pública se trasladaron al sitio y confirmaron la presencia de la víctima, la cual se encontraba cubierta por una manta de color rosa. Los agentes preventivos procedieron a resguardar la zona para permitir que el personal pericial realizara las diligencias correspondientes.

Debido a las condiciones en las que fue localizado, las autoridades informaron que no fue posible obtener características físicas o señas particulares de la víctima en el lugar.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, donde permanecerá bajo resguardo a la espera de que sea identificado y reclamado por sus familiares.