Localizan cuerpo de hombre sin vida en canal de Bariometo, Navolato

NAVOLATO._ El cuerpo de un hombre, aún sin identificar, fue localizado la tarde de este martes en un canal de la comunidad de Bariometo, en Navolato.

Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo entre lirios acuáticos en el canal.

La víctima fue descrita como de complexión regular y tez morena clara, con parte del rostro cubierto.

Hasta el momento se desconoce si el cuerpo fue arrastrado por la corriente hasta quedar atrapado en la maleza. De manera extraoficial, se informó que el cuerpo presenta heridas causadas por disparos de arma de fuego.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar las diligencias correspondientes.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro para que familiares puedan identificarlo.