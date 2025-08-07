Seguridad
Hallazgo

Localizan cuerpo de joven chihuahuense desaparecido en playas de Mazatlán

El cuerpo del joven Ángel, originario de Chihuahua, fue localizado flotando frente al fraccionamiento Sábalo Country. Había desaparecido en el mar el miércoles por la mañana
Juvencio Villanueva |
07/08/2025 11:05
MAZATLÁN. _ El cuerpo de Ángel, joven originario de Chihuahua que desapareció entre las olas la mañana del miércoles, fue localizado flotando a pocos metros de la orilla este jueves por la mañana.

El hallazgo se registró alrededor de las 09:40 horas, en la zona de playa frente al fraccionamiento Sábalo Country. Desde el día anterior, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y salvavidas de la Secretaría de Marina habían implementado un operativo de búsqueda y rescate.

El cadáver emergió en la misma zona donde fue visto por última vez. Tras ser ubicado, fue trasladado en un jetski hasta las instalaciones del Club Náutico de Mazatlán, donde personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

