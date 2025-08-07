$!Localizan cuerpo de joven chihuahuense desaparecido en playas de Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo de Ángel, joven originario de Chihuahua que desapareció entre las olas la mañana del miércoles, fue localizado flotando a pocos metros de la orilla este jueves por la mañana.

El hallazgo se registró alrededor de las 09:40 horas, en la zona de playa frente al fraccionamiento Sábalo Country. Desde el día anterior, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y salvavidas de la Secretaría de Marina habían implementado un operativo de búsqueda y rescate.