$!Localizan cuerpo de un hombre con impactos de bala en Bellavista, al norte de Culiacán

El cadáver fue localizado alrededor de las 09:00 horas en un camino de terracería ubicado a unos 20 metros de la carretera a Culiacancito, a la altura de un hotel.

Un hombre identificado como Irving, de 25 años de edad, fue localizado sin vida la mañana de este sábado en Bellavista, comisaria de la sindicatura de Culiacancito, al norte de Culiacán.

La víctima estaba boca abajo, sin playera, con el pantalón a la altura de los tobillos, ropa interior azul y tenis negros. Además, tenía un trapo cubriéndole la cabeza.

A simple vista presentaba impactos de bala en la espalda.

De acuerdo a la información, la víctima tenía su domicilio en la comunidad de La Bebelama, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato.

En el sitio permanecen elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes resguardan la zona mientras realizan las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.