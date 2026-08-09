$!Localizan cuerpo de un hombre en el Río Culiacán, en San Pedro, Navolato

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre fue localizado y rescatado del interior de las aguas del Río Culiacán durante la mañana de este domingo, en la sindicatura de San Pedro, Navolato.

Autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver cerca de las 08:30 horas de este 9 de agosto, como parte de una búsqueda que comenzó el pasado sábado en la tarde.