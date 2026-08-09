$!Localizan cuerpo de un hombre en el Río Culiacán, en San Pedro, Navolato

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre fue localizado y rescatado del interior de las aguas del Río Culiacán durante la mañana de este domingo, en la sindicatura de San Pedro, Navolato.
Autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver cerca de las 08:30 horas de este 9 de agosto, como parte de una búsqueda que comenzó el pasado sábado en la tarde.
Sin embargo, cuando las corporaciones atendieron el llamado, aproximadamente a las 18:30 horas, no pudieron continuar la búsqueda debido a la falta de luz natural.
La persona, quien permanece sin identificar, es de complexión robusta, tez morena clara, y traía un pantalón y playera de color azul claro.
El cadáver fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense, en donde se practicarán los estudios correspondientes para establecer la causa de muerte, así como identificar al sujeto.