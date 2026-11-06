$!Localizan cuerpo de un hombre en estanque de la colonia Casa Redonda, en Mazatlán

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

El hallazgo se reportó alrededor de las 17:15 horas luego de que vecinos de la zona detectaron que del agua sobresalía la extremidad inferior de una persona y dieron aviso a las autoridades.

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre fue localizado la tarde de este viernes al interior de un estanque ubicado al final de la calle Rosarito, en la colonia Casa Redonda.

Trascendió que horas antes, alrededor de las 12:00 horas de este mismo viernes, en ese dicho lugar había quedado embancado un vehículo en el que viajaban hombres armados, quienes presuntamente participaron en el asesinato de otro hombre en la colonia Azteca.

Dichos civiles fueron perseguidos por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, hasta que la unidad en la que viajaban quedó embancada en el estanque al final de la calle Rosarito, donde uno de ellos fue detenido y sus acompañantes presuntamente habían logrado huir.

Horas más tarde, luego de las diligencias necesarias, el vehículo fue retirado del lugar.

Fue posteriormente cuando se reportó el hallazgo del hombre sin vida al interior de este mismo estanque donde había quedado embancada la unidad.

Elementos de las fuerzas federales solicitaron el apoyo de los elememtos del Escuadrón de Salvamento Acuático, para extraer el cadáver del estanque.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias de ley.