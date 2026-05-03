Localizan cuerpo de un hombre en la colonia Dorados de Villa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre fue localizado la noche del sábado 2 de mayo a un costado de la Avenida del Delfín, en la colonia Dorados de Villa.

El hallazgo se reportó a las autoridades a las 23:00 horas en la esquina conformada por la avenida Del Delfín y la calle Calixto Contreras.

Al parecer, el cadáver fue arrojado en el lugar y descubierto por vecinos de la zona, quienes reportaron de inmediato el cuerpo de un hombre con aparentes huellas de disparos.

La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias del ley.

Al momento, el occiso fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea reconocido y reclamado por sus familiares.