$!Localizan cuerpo de un hombre flotando dentro de las aguas de un canal de riego en Ahome

LOS MOCHIS._ Un joven fue encontrado sin vida en el interior del Canal Miguel Hidalgo, cerca de la zona que limita el municipio de Ahome con El Fuerte.
El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 minutos antes de las 09:00 horas. La ubicación del suceso se estableció en el tramo de la obra hidráulica que conecta el Ejido La Arrocera con el Campo 4 y el 5 de Mayo, en la parte posterior de un hotel.
La víctima, de acuerdo con los datos preliminares recabados en el lugar, es un hombre de tez morena y apariencia joven de alrededor de 25 a 30 años de edad.
Al momento de la localización, la víctima vestía un pantalón y sudadera de color negro, entre sus pertenencias no se encontraron documentos ni identificaciones por lo cual se encuentra en calidad de desconocido.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome para verificar el reporte, posteriormente, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte procedieron a delimitar el perímetro iniciaron con las investigaciones correspondientes,
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del deceso ni la existencia de heridas por arma de fuego o arma blanca a simple vista.
El cuerpo será trasladado a una funeraria en la ciudad de Los Mochis para la realización de la necropsia de ley, procedimiento que determinará las causas de la muerte y permitirá la identificación oficial de la víctima.