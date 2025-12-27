$!Localizan cuerpo de un hombre flotando dentro de las aguas de un canal de riego en Ahome

LOS MOCHIS._ Un joven fue encontrado sin vida en el interior del Canal Miguel Hidalgo, cerca de la zona que limita el municipio de Ahome con El Fuerte.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 minutos antes de las 09:00 horas. La ubicación del suceso se estableció en el tramo de la obra hidráulica que conecta el Ejido La Arrocera con el Campo 4 y el 5 de Mayo, en la parte posterior de un hotel.

La víctima, de acuerdo con los datos preliminares recabados en el lugar, es un hombre de tez morena y apariencia joven de alrededor de 25 a 30 años de edad.