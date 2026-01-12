Seguridad
|
Hallazgo

Localizan cuerpo de un hombre junto al canal Santa Martha en Navolato

El cuerpo de una persona sin vida y envuelta en plástico negro fue localizado en las inmediaciones del Campo Acapulco, en Villa Juárez; la víctima aún permanece en calidad de desconocida
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/01/2026 09:37
12/01/2026 09:37

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana de este día a un costado del canal Santa Martha, en las inmediaciones del Campo Acapulco, perteneciente a esta sindicatura.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. El reporte inicial a los números de emergencia alertó sobre la presencia de una persona envuelta en hule negro, a un costado del mencionado afluente y en las cercanías de la carretera conocida como “La 20”.

$!Localizan cuerpo de un hombre junto al canal Santa Martha en Navolato

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes tras confirmar el hallazgo, procedieron a resguardar la escena. Debido a las condiciones en las que se encontró el cuerpo, las autoridades en el sitio señalaron que no fue posible establecer rasgos físicos o señas particulares de forma preliminar.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias de ley y dar fe del deceso. Posteriormente, se ordenó el traslado del individuo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, a la espera de que sus familiares acudan a reclamarlo.

$!Localizan cuerpo de un hombre junto al canal Santa Martha en Navolato
#Violencia
#Seguridad
#Navolato
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube