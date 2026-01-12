$!Localizan cuerpo de un hombre junto al canal Santa Martha en Navolato

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana de este día a un costado del canal Santa Martha, en las inmediaciones del Campo Acapulco, perteneciente a esta sindicatura.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. El reporte inicial a los números de emergencia alertó sobre la presencia de una persona envuelta en hule negro, a un costado del mencionado afluente y en las cercanías de la carretera conocida como “La 20”.