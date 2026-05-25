Localizan cuerpo de una persona en camino hacia la comunidad Habal de Copala, Concordia

CONCORDIA._ El cuerpo sin vida de una persona fue localizado tirado sobre el camino de terracería qué conduce hacia la comunidad de Habal de Copala.

El reporte se recibió en la central de emergencias a las 16:00 horas y personal del Ejército se trasladó al lugar y confirmaron el hallazgo.

La zona fue acordonada y resguardada por el personal castrense hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía que dieron fe del deceso y autorizaron al personal funerario el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán.

Al momento el occiso se encuentra en calidad de desconocido.