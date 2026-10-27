$!Localizan cuerpo decapitado a un costado del río Culiacán, en Aguaruto

CULIACÁN. _ El cuerpo decapitado de una persona fue localizado la mañana de este martes 27 de octubre en un camino de terracería cerca de la zona de las cribas en Aguaruto, en la ruta hacia la sindicatura de San Pedro, a un costado del río Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:00 horas entre la maleza del sector. De acuerdo con los datos preliminares en el sitio, la víctima era de complexión regular y vestía únicamente un pantalón oscuro.