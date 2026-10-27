Seguridad
|
Violencia

Localizan cuerpo decapitado a un costado del río Culiacán, en Aguaruto

El cuerpo fue hallado entre la maleza en un camino de terracería en la zona de las cribas; de acuerdo con los datos preliminares en el sitio, la víctima era de complexión regular y vestía únicamente un pantalón oscuro
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
27/10/2026 11:26
27/10/2026 11:26

CULIACÁN. _ El cuerpo decapitado de una persona fue localizado la mañana de este martes 27 de octubre en un camino de terracería cerca de la zona de las cribas en Aguaruto, en la ruta hacia la sindicatura de San Pedro, a un costado del río Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:00 horas entre la maleza del sector. De acuerdo con los datos preliminares en el sitio, la víctima era de complexión regular y vestía únicamente un pantalón oscuro.

$!Localizan cuerpo decapitado a un costado del río Culiacán, en Aguaruto

Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron el área para preservar la escena. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron en apoyo para reforzar el resguardo del perímetro.

$!Localizan cuerpo decapitado a un costado del río Culiacán, en Aguaruto

En el sitio se solicitó la presencia de peritos y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

#Violencia
#Culiacán
#Sinaloa
#Hallazgo de persona sin vida
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube