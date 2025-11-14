Localizan cuerpo dentro de canal de riego en ‘El Tamarindo’, en Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este viernes 14 de noviembre en el interior de un canal de riego perteneciente a la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, conocida como “El Tamarindo”, al norte de Culiacán.

El hallazgo se reportó luego de que una persona que pasaba por la zona observó el cadáver dentro de la obra hidráulica conocida como el canal Humaya, en las inmediaciones del rancho Acapulco, y dio aviso inmediato a las autoridades.

Debido a las condiciones del cuerpo, hasta el momento no ha sido posible determinar sus características físicas ni la vestimenta que portaba.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones policíacas se trasladaron al sitio por un camino de terracería, confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área.

Minutos después arribó personal de Servicios Periciales para realizar el trabajo de campo correspondiente, mientras que agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para esclarecer el crimen.

Al final se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley. El cadáver permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público y será sometido a pruebas de genética forense.