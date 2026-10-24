$!Localizan cuerpo embolsado entre basura en Pradera Dorada III, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un cuerpo embolsado y en avanzado estado de descomposición fue localizado este sábado entre un montículo de basura, en el mismo sitio donde el pasado 12 de septiembre fueron tirados los cadáveres de una pareja en el Fraccionamiento Pradera Dorada III.
El reporte del hallazgo se emitió a las 11:30 horas en la Calle Patos y Robles de la tercera sección de Pradera Dorada.
Vecinos del lugar reportaron un fétido olor que desprendía una supuesta bolsa con basura, pero a la llegada de policías municipales, quienes fueron comisionados para verificar el reporte, descubrieron que el contenido de la bolsa era el cuerpo de una persona.
Tras confirmar el hallazgo, la zona fue acordonada y resguardada por los uniformados hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias de ley.