$!Localizan cuerpo embolsado entre basura en Pradera Dorada III, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un cuerpo embolsado y en avanzado estado de descomposición fue localizado este sábado entre un montículo de basura, en el mismo sitio donde el pasado 12 de septiembre fueron tirados los cadáveres de una pareja en el Fraccionamiento Pradera Dorada III.

El reporte del hallazgo se emitió a las 11:30 horas en la Calle Patos y Robles de la tercera sección de Pradera Dorada.