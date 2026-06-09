$!Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición cerca de Las Higueras del Conchi

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este martes entre la maleza de un predio ubicado cerca de la comunidad de Las Higueras del Conchi, al norte del puerto.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima se encontraba con las manos atadas hacia la espalda y presentaba huellas de violencia. Vestía pantalón de mezclilla azul y una camisa de manga larga en tono claro. Hasta el momento permanece en calidad de no identificado.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:30 horas en un terreno cubierto de monte, ubicado en las inmediaciones de la citada comunidad.
Trabajadores que participan en la construcción de un nuevo fraccionamiento descubrieron el cadáver cuando transitaban por un camino de terracería. Tras percatarse de la presencia del cuerpo, informaron a su supervisor, quien dio aviso a las autoridades.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras confirmar el reporte, acordonaron el área para preservar los indicios. Posteriormente notificaron a personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.