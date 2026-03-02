$!Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición en canal de la Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre, aparentemente en situación de calle, fue localizado en avanzado estado de descomposición la mañana de este lunes dentro de un canal pluvial en la zona de la Marina Mazatlán.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo se registró a las 11:20 horas en el cuerpo de agua que atraviesa la avenida Del Delfín, aproximadamente a 300 metros del Centro de Convenciones.
Fueron trabajadores de una obra cercana quienes avistaron los restos y dieron aviso a los servicios de emergencia. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que se trataba de un varón cuyos restos presentaban un estado de descomposición avanzado.
La zona fue acordonada para preservar el lugar de los hechos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes de ley. Asimismo, se requirió el apoyo de elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático para realizar las maniobras de extracción del cuerpo del canal pluvial.