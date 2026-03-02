$!Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición en canal de la Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un hombre, aparentemente en situación de calle, fue localizado en avanzado estado de descomposición la mañana de este lunes dentro de un canal pluvial en la zona de la Marina Mazatlán.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo se registró a las 11:20 horas en el cuerpo de agua que atraviesa la avenida Del Delfín, aproximadamente a 300 metros del Centro de Convenciones.