Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición junto a la México 15 en Guasave

GUASAVE._ Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado en un terreno baldío a orillas de la carretera Internacional México 15 durante la tarde de este sábado 13 de junio.

El reporte indicaba la presencia de un bulto con olores fétidos en un lote baldío ubicado en el tramo carretero que corre de sur a norte, justo a un costado del conocido establecimiento “La Jaibera Almar”, en la sindicatura Benito Juárez.

Al lugar arribaron elementos preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable para realizar una inspección en la zona señalada.

Los uniformados confirmaron la escena: tendido sobre la maleza se encontraba un cadáver severamente deteriorado.

Debido al avanzado estado de descomposición, los agentes de policía reportaron que fue imposible determinar a simple vista el género de la víctima o si presentaba huellas de violencia física.

Sin embargo, en la escena se recabaron datos de la vestimenta que portaba la persona, siendo una playera de color azul con rayas rojas el único rasgo distintivo visible.

A escasos centímetros de los restos mortales se localizó una cobija de color rojo con negro, con la cual presuntamente estuvo envuelto el cuerpo.

Ante el escenario, los oficiales procedieron a aplicar el protocolo de primer respondiente, acordonando el perímetro con cinta amarilla para evitar que se contaminara la escena, solicitando de inmediato la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado.

Trascendió en el lugar que la persona responsable de dar parte a las autoridades sobre este hallazgo se encontraba aún en el perímetro; se trató de una mujer que se identificó como integrante del colectivo Rastreadoras de Guasave, grupo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

Minutos más tarde arribó al lugar una agente investigadora adscrita al Grupo Argos #6, acompañada por peritos de la Dirección de Servicios Periciales.

Los especialistas forenses se adentraron en la zona acordonada para llevar a cabo el trabajo de campo, la toma de fotografías y la recolección de cualquier evidencia que ayude a esclarecer el caso.

Finalmente, una vez concluidas las diligencias de ley correspondientes, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo. El cadáver fue trasladado por personal de una casa funeraria local de guardia hacia sus instalaciones en la ciudad de Guasave.

La víctima ingresó al anfiteatro en estricta calidad de desconocida, donde el médico legista le practicará la necropsia de ley para determinar no solo la causa oficial y el tiempo estimado del deceso, sino también el género y perfil genético, para estar a la espera de que algún familiar logre identificar y acuda a reclamar e identificar los restos.