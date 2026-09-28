Seguridad
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Cuerpo localizado

Localizan cuerpo en descomposición bajo el puente Miguel Hidalgo en Culiacán

La víctima estaba cubierta con una cobija blanca con estampado floral en el sector centro, por lo que no fue posible precisar su identidad; el cuerpo fue detectado por elementos del Ejército durante un patrullaje
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/09/2026 13:05
28/09/2026 13:05

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona no identificada y en avanzado estado de descomposición fue localizado a la orilla del río Tamazula, bajo el puente Miguel Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad.

El hallazgo ocurrió en el cruce de Paseo Niños Héroes y la avenida Álvaro Obregón, en el área conocida como Malecón Viejo. La víctima estaba cubierta con una cobija blanca con estampado floral.

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Elementos del Ejército Mexicano detectaron el cadáver durante un patrullaje y notificaron a las corporaciones policiacas para resguardar el perímetro.

Al sitio acudieron agentes investigadores y personal pericial para realizar las diligencias de campo y recolectar indicios sobre el hecho.

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Debido al estado de descomposición del cuerpo, las autoridades no determinaron la causa del fallecimiento en el lugar ni las características de la persona.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde le realizarán los estudios correspondientes para precisar las causas del deceso y lograr su identificación.

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