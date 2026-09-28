$!Localizan cuerpo en descomposición bajo el puente Miguel Hidalgo en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona no identificada y en avanzado estado de descomposición fue localizado a la orilla del río Tamazula, bajo el puente Miguel Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad. El hallazgo ocurrió en el cruce de Paseo Niños Héroes y la avenida Álvaro Obregón, en el área conocida como Malecón Viejo. La víctima estaba cubierta con una cobija blanca con estampado floral.

Elementos del Ejército Mexicano detectaron el cadáver durante un patrullaje y notificaron a las corporaciones policiacas para resguardar el perímetro. Al sitio acudieron agentes investigadores y personal pericial para realizar las diligencias de campo y recolectar indicios sobre el hecho.