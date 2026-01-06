Localizan cuerpo en descomposición cerca del Libramiento Mazatlán, a la altura de Villa Unión

Al mediodía de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, a unos 30 metros de la carpeta asfáltica del Libramiento Mazatlán, a la altura de Villa Unión.

Debido al estado en que fue encontrado, no fue posible establecer su identidad. Sin embargo, se pudo observar que portaba botas y vestimenta tipo táctica en color negro, por lo que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 12:00 horas, cuando se informó sobre la presencia de un cuerpo tirado entre la maleza, en el kilómetro 244 del Libramiento Mazatlán.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área. Posteriormente, dieron aviso al personal de la Fiscalía General del Estado para que realizara las diligencias correspondientes y ordenara el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.