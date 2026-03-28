$!Localizan cuerpo en descomposición en autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado este sábado en la rampa de acceso a la autopista Mazatlán-Culiacán.

El reporte del hallazgo se emitió a las 19:00 horas a la altura del Ejido El Venadillo.

Al parecer, un trailero que circulaba lento por los vibradores de la zona alcanzó a distinguir el cadáver que se apreciaba desde el carril derecho.