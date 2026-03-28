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Hallazgo

Localizan cuerpo en descomposición en autopista Mazatlán-Culiacán

Los restos de un hombre fueron encontrados la tarde de este sábado a la altura del Ejido El Venadillo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/03/2026 20:30
28/03/2026 20:30

MAZATLÁN._ El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado este sábado en la rampa de acceso a la autopista Mazatlán-Culiacán.

El reporte del hallazgo se emitió a las 19:00 horas a la altura del Ejido El Venadillo.

Al parecer, un trailero que circulaba lento por los vibradores de la zona alcanzó a distinguir el cadáver que se apreciaba desde el carril derecho.

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Policías municipales se trasladaron al lugar del aviso y confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre en estado de descomposición.

La zona fue acordonada por los uniformados y dieron aviso al personal de la Direccción General de Servicios Periciales de la Zona Sur.

El occiso vestía pantalón de mezclilla color fuerte, playera blanca con rayas azules y portaba un pasamontañas en la cara.

Personal de la funeraria de guardia trasladó el cuerpo a Servicio Medico Forense donde se espera sea reclamado por sus familiares.

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