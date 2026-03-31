$!Localizan cuerpo en descomposición en edificio abandonado de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre en aparente situación de calle fue encontrado sin vida la mañana de este martes al interior de un edificio en la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

El hallazgo ocurrió dentro de un inmueble aparentemente abandonado, ubicado junto a las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana del Gobierno de México.

Alrededor de las 8:30 horas, trabajadores de la dependencia alertaron a las autoridades debido a un olor fétido que provenía del interior del lugar, ya que el cuerpo se encontraba en proceso de descomposición.