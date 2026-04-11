$!Localizan cuerpo en estado de descomposición en Campo Chaparral, en Navolato

El cuerpo de una persona fue encontrado en medio de una zona de terracería entre parcelas agrícolas, en Campo El Chaparral, de la sindicatura Villa Juárez, en Navolato.

En el lugar, el colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C., confirmó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Según el colectivo, familiares identificaron a la víctima por su vestimenta y lo reconocieron como Jesús Alberto “N”, vecino de Villa Juárez, quien estaba desaparecido desde marzo.