$!Localizan cuerpo en estado de descomposición en Campo Chaparral, en Navolato

El cuerpo de una persona fue encontrado en medio de una zona de terracería entre parcelas agrícolas, en Campo El Chaparral, de la sindicatura Villa Juárez, en Navolato.
En el lugar, el colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C., confirmó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.
Según el colectivo, familiares identificaron a la víctima por su vestimenta y lo reconocieron como Jesús Alberto “N”, vecino de Villa Juárez, quien estaba desaparecido desde marzo.
Según la asociación civil, los restos de la persona estaban expuestos entre la terracería, recostado boca abajo.
Tras el reporte, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad por parte del Ejército Mexicano, mientras que la Policía de Investigación y peritos de Fiscalía General del Estado procesaron el área, antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.