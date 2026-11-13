Localizan cuerpo en estado de descomposición en carretera a Mármol, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un cuerpo en estado de descomposición fue localizado durante la tarde de este viernes 13 de noviembre sobre la carretera estatal que conduce a la comunidad de Mármol.

El hallazgo se reportó a las 16:53 horas a través del C4i, donde se informó sobre el cadáver de un hombre tirado cerca de un árbol, entre el monte, a la altura del kilómetro 1 de la carretera estatal a Mármol, que se desprende de la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la localización de los restos humanos.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de ley antes de autorizar el levantamiento del cuerpo.