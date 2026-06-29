$!Localizan cuerpo en estado de descomposición en Tepuchito, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este lunes sobre una brecha de terracería en las inmediaciones del poblado de Tepuchito, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

La persona afectada, quien debido a las condiciones en las que fue hallada no pudo ser identificada de manera inmediata, permanecía a la intemperie al momento del arribo de los cuerpos de seguridad.