$!Localizan cuerpo en estado de descomposición en Tepuchito, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este lunes sobre una brecha de terracería en las inmediaciones del poblado de Tepuchito, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.
La persona afectada, quien debido a las condiciones en las que fue hallada no pudo ser identificada de manera inmediata, permanecía a la intemperie al momento del arribo de los cuerpos de seguridad.
Junto al cadáver se encontró una motocicleta blanca, la cual estaba parcialmente cubierta con cartones y es integrada por los peritos como parte de la escena del crimen.
De acuerdo con testimonios de residentes del sector, el reporte sobre el hallazgo del cuerpo se realizó de manera oportuna desde horas tempranas; sin embargo, las corporaciones de seguridad y ministeriales arribaron al lugar hasta las 10:23 horas, registrando una dilación en la atención del suceso reportado por la ciudadanía.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano para resguardar el perímetro, mientras que personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de realizar el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para iniciar la investigación por homicidio.