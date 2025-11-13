$!Localizan cuerpo en estado de descomposición sobre un sillón en Colinas de San Miguel, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue localizado la tarde de este jueves 13 de noviembre en el sector residencial de Colinas de San Miguel, al sur de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 14:00 horas a un costado de la calle Juan de Dios Bátiz, entre la avenida Ignacio Aldama y la calle Río Yaqui.

El cuerpo estaba envuelto en una sábana blanca y colocado sobre un sillón abandonado en la banqueta. La víctima no ha sido identificada; fue descrita como un hombre de complexión robusta, tez morena y vestía una camisa blanca con letras negras.