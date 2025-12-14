$!Localizan cuerpo enterrado en campo agrícola de la comunidad Laguna de San Pedro, en Navolato

El cuerpo de una persona fue hallado enterrado en un campo agrícola de la comunidad Laguna de San Pedro, en el municipio de Navolato.

El hecho se reportó durante la tarde de este domingo alrededor de las 16:20 horas, en un área de cultivo que se encuentra en los límites al oriente del poblado antes mencionado, perteneciente a la sindicatura de San Pedro.

Un reporte anónimo sobre un cadáver hallado en la zona fue lo que provocó la movilización de elementos de seguridad, siendo personal de la Policía Municipal quién arribó para dar fe del hecho.