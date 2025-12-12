Localizan cuerpo envuelto en cobija en la Autopista Mazatlán-Culiacán

El cuerpo de una persona, cuya identidad y sexo no han sido determinados, fue localizado la madrugada de este viernes envuelto en una cobija y abandonado a un costado de la carpeta asfáltica de la autopista Mazatlán-Culiacán.

El hallazgo fue reportado por usuarios de la vía federal, quienes alertaron al personal de la caseta de cobro Mármol. Los automovilistas precisaron haber visualizado un bulto sospechoso debajo de un puente intra vehicular, a la altura del kilómetro 32.

Tras la alerta, agentes de la Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional se movilizaron al punto. Luego de confirmar que el bulto correspondía al cuerpo de una persona sin vida, los uniformados procedieron a acordonar la zona para preservar la escena, notificando a la Fiscalía General del Estado.

Horas más tarde, peritos de la Dirección General de Investigación Pericial de la zona Sur llegaron al lugar para llevar a cabo las diligencias de campo correspondientes.

Será en las instalaciones del Semefo donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial del deceso e iniciar los trabajos de identificación de la víctima.