Localizan cuerpo envuelto en cobija en la autopista Mazatlán-Culiacán

La madrugada de este martes fue localizado el cuerpo de una persona envuelto en una cobija, abandonado sobre el acotamiento de la autopista Mazatlán–Culiacán.

Alrededor de las 05:00 horas, usuarios de la rúa alertaron al personal de la caseta de cobro Mármol sobre un bulto sospechoso a un costado de la carpeta asfáltica, a la altura del kilómetro 35.

Elementos de apoyo vial de la Maxipista y paramédicos del grupo AMEC acudieron al sitio y, tras confirmar que se trataba de una persona sin vida, notificaron a agentes carreteros de la Guardia Nacional.

La zona fue asegurada por policías municipales en espera del arribo del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por la funeraria en turno al Servicio Médico Forense de Mazatlán, donde permanece en calidad de desconocido.