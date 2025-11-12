$!Localizan cuerpo envuelto en plástico en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de una persona, totalmente envuelto en plástico negro, fue localizado la mañana de este miércoles 12 de noviembre en una calle del fraccionamiento Nueva Vizcaya, al norte de Culiacán.
Una llamada a los servicios de emergencia, recibida durante la mañana, alertó a las autoridades sobre la presencia del cadáver en la vía pública, específicamente en la calle República de Guatemala, en el tramo comprendido entre las avenidas San Miguel y Obrero Mundial.
La víctima permanece sin identificar, ya que el cuerpo estaba completamente cubierto y no fue posible determinar sus características ni vestimenta. En el sitio se halló un mensaje atribuido a un grupo criminal.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al sitio para confirmar el hecho, estableciendo que se trataba de un homicidio doloso. De inmediato, delimitaron el perímetro con cinta amarilla para resguardar la escena.