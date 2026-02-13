Localizan cuerpo envuelto en plástico verde junto a la Mazatlán-Culiacán, San Ignacio

SAN IGNACIO. _ El cuerpo de una persona fue localizado este viernes envuelto en un plástico de color verde a un costado de la autopista Mazatlán-Culiacán, en las inmediaciones del Ejido Toyhua.

Automovilistas que circulaban por la rúa realizaron el reporte al número de emergencias C4i a las 12:25 horas, alertando sobre la presencia de la víctima a la altura del kilómetro 39+500. Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, no fue posible determinar la identidad ni el sexo de la persona de manera inmediata.

Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, división caminos, quienes procedieron a asegurar el perímetro para preservar la escena.