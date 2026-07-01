$!Localizan cuerpo envuelto en plástico y cinta en la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de una persona envuelto completamente en plástico transparente y cinta adhesiva fue localizado la mañana de este miércoles 1 de julio en calles de la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:15 horas sobre la calle Cerro Urales, casi en el cruce con Cerro de San Juan, a unos metros de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 91.
De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por el lugar observaron un bulto abandonado sobre la vía pública y alertaron al número de emergencias 911.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona sin vida.
Debido a que el cadáver estaba completamente cubierto con plástico y cinta adhesiva, las autoridades no pudieron determinar en el lugar el sexo, la identidad ni otras características físicas de la víctima.
La zona fue asegurada por personal militar, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios periciales para establecer la causa de muerte e identificar a la víctima.