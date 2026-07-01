$!Localizan cuerpo envuelto en plástico y cinta en la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de una persona envuelto completamente en plástico transparente y cinta adhesiva fue localizado la mañana de este miércoles 1 de julio en calles de la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán. El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:15 horas sobre la calle Cerro Urales, casi en el cruce con Cerro de San Juan, a unos metros de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 91.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por el lugar observaron un bulto abandonado sobre la vía pública y alertaron al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona sin vida.

Debido a que el cadáver estaba completamente cubierto con plástico y cinta adhesiva, las autoridades no pudieron determinar en el lugar el sexo, la identidad ni otras características físicas de la víctima.