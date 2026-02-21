$!Localizan cuerpo envuelto en plástico y con mensaje en Lomas del Boulevard, en Culiacán

Envuelto en plástico negro y acompañado de una cartulina con un mensaje escrito, fue hallado el cuerpo de una persona entre las calles de Lomas del Boulevard, en Culiacán.

El cuerpo estaba amarrado de los pies con una soga naranja, así como encintado a la altura del torso de la persona.

El cadáver fue reportado alrededor de las 8:00 horas de este 21 de febrero, sobre la avenida Río Támesis, entre Río Danubio y calle cerrada Río Nilo, en los límites con el sector Industrial el Palmito.

El hallazgo ocurrió justo a espaldas de un conocido supermercado de la zona, y detrás del almacén de una tienda de suministros de plomería.