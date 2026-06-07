Localizan cuerpo envuelto en una sábana bajo puente en Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre fue localizado durante la madrugada de este domingo 7 de junio debajo del puente del bulevar Rolando Arjona, en una zona ubicada entre el sector Country y las inmediaciones del bulevar Pedro Infante.

El hallazgo fue reportado alrededor de la 01:00 de la mañana, luego de que autoridades recibieran un aviso sobre una persona abandonada en ese punto de la ciudad.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Policía Municipal, quienes confirmaron la presencia del cadáver y procedieron a resguardar el área.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba completamente envuelta en una sábana de color verde, por lo que no fue posible determinar de manera inmediata sus características físicas o vestimenta.

La escena se ubicó a escasos metros de una estación del programa municipal de bicicletas eléctricas “Bixie”, instalada recientemente en el sector.

Tras asegurar el perímetro, las corporaciones permitieron el ingreso de agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar su identidad y las causas precisas de su fallecimiento.