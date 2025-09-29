$!Localizan cuerpo esposado y en estado de descomposición en Valle Alto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un cuerpo en avanzado estado de descomposición y con las manos esposadas fue descubierto este lunes dentro de un canal pluvial en el sector de Valle Alto Verde, al poniente de Culiacán.

El hallazgo se reportó al mediodía, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras ubicar el cadáver en un dren, a espaldas del bulevar Valle del Rocío. El sitio se encuentra entre las calles Valle Clavel y Valle Capricho, frente a una zona de cultivo.

Elementos del Grupo Centella acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento. Tras ello, las autoridades de seguridad acordonaron la zona para resguardar la escena e iniciar los trabajos de campo.