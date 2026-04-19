$!Localizan cuerpo flotando en presa de Quilá, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este domingo 19 de abril flotando en la presa conocida como El Alhuate, ubicada en el ejido Libertad Número 2, perteneciente a la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.
El hallazgo fue reportado durante las primeras horas del día, luego de que personas alertaran al número de emergencias sobre la presencia de un cadáver en el agua, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de rescate.
Al arribar al sitio, elementos de seguridad realizaron recorridos en la zona hasta ubicar el cuerpo atorado cerca de una estructura de concreto en la orilla de la presa.
De acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre que vestía playera color verde y pantalón oscuro.
De manera extraoficial, se indicó que la víctima estaba esposada de las manos y presentaba aparentes signos de violencia, por lo que no se descarta que haya sido asesinada.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de Bomberos y rescatistas realizarían las maniobras para recuperar el cuerpo del agua.
Se espera que acudan agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de las diligencias de campo para integrar la carpeta correspondiente.
El cadáver será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley y se espera que pueda ser identificado por sus familiares, ya que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.